Super Genoa contro il Monza, Gilardino: “Forte desiderio di vittoria, i ragazzi hanno dato tutto”

Monza. Si esalta il Genoa sotto la guida di Alberto Gilardino. Nonostante le perdite di Retegui e Gudmunsson, due dei giocatori all’occhiello della passata stagione rossoblù, era difficile pensare ad un Genoa così incisivo, anche in questo primissimo inizio di stagione.

Già 4 i punti ottenuti in due partite, uno contro l’Inter campione d’Italia. La difesa e la tattica come caposaldo del gioco di Gilardino, capace di impartire ai suoi semplici regole per mantenere, fin dal centrocampo se non addirittura dall’attacco, una formazione coriacea e ben posizionata in campo e difficile da scalfire.

