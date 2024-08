Turismo: niente controesodo nell’ultima domenica di agosto

Ultima domenica di agosto. Traffico rallentato in serata sulla A-12 verso la A-7. Ma nessuna coda; segno che le partenze sono intelligenti e il tanto temuto controesodo, sulla nostra autostrada almeno, non si è verificato.

Un bilancio dell’estate turistica, maggiore fonte di reddito per il Tigullio, lo avremo solo con le statistiche ufficiali della Regione; che forse non tengono conto di tante case-vacanza, B&B e dei turisti presenti per un solo giorno (in gita o croceristi). Gli italiani considerano in genere le vacanze irrinunciabili; dopo la pausa covid, in molti hanno ripreso i viaggi all’estero; non solo in posti da sogno molto cari, ma anche verso mete il cui costo della vita è assai inferiore a quello della Riviera di Levante competitiva però, riguardo ai prezzi, rispetto a tanti Pesi stranieri.

