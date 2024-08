Savona. Un veicolo in avaria in direzione Francia, ma anche le prime code e rallentamenti causa rientri in direzione Genova. È iniziata la domenica da bollino rosso per gli spostamenti, in particolare in autostrada.

Al momento, si registra una coda di 1km tra Borghetto Santo Spirito e Albenga, in direzione Francia, per via di un veicolo in avaria: guasto avvenuto al chilometro 74+664, pochi minuti prima di mezzogiorno.

» leggi tutto su www.ivg.it