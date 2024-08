Borgotaro: a settembre la fiera del fungo porcino Igp

Riceviamo (Borgotaro Pr) è una località della Val di Taro molto frequentata e amata dai tigullini)

Settembre è un mese molto produttivo per la raccolta dei funghi. Con le temperature che iniziano a calare e le prime piogge autunnali, le condizioni diventano ideali per la crescita di molte varietà di funghi. I funghi porcini, in particolare, sono abbondanti durante questo mese e rappresentano una delle specie più ricercate dai raccoglitori. Questi funghi, conosciuti scientificamente come Boletus edulis, sono apprezzati in tutto il mondo per il loro sapore ricco e la loro versatilità in cucina. Tra le varie specie di porcini, un posto d’onore spetta al Fungo di Borgotaro IGP, una vera eccellenza del nostro territorio.

