Cercare funghi ai tempi della peste suina: che stagione sarà e qualche consiglio dal Consorzio Alta Val di Vara

Le piogge di agosto, al momento, fatto salvo questi ultimi giorni non sono state abbondanti e contribuiscono di fatto ad una nascita tardiva dei funghi. Prima o poi, comunque, la stagione sboccerà e come di consueto saranno centinaia, se non migliaia, le persone che affolleranno i boschi per raccogliere queste prelibatezze. Ci sono però regole e anche qualche consiglio per evitare situazioni spiacevoli: le cadute in primis, la raccolta di funghi non idonei al consumo e non per ultimo, se non il più importante, non deteriorare l’ambiente boschivo.

Dalla Spezia i movimenti verso i boschi sono sempre massicci, c’è chi ha i “suoi” posti e non li condivide con nessuno ed esiste il Consorzio Alta Val di Vara che permette un’informazione puntuale e vanta un’esperienza consolidata per consigliare tutto ciò che può garantire una stagione “fungaiola” in sicurezza, senza trascurare chiaramente gli aspetti sanitari per i quali è competente anche Asl.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com