Cinema, “Strade maestre” di Sergio Maifredi sarà proiettato alla mostra di Venezia

Genova. Anche il secondo film di Sergio Maifredi “Strade Maestre” sarà proiettato al Lido di Venezia, dopo “Vite non calcolate”. In occasione della 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia, nell’ambito dell’evento di premiazione della 3ª edizione del Premio collaterale ufficiale “Cinema&Arts”, ideato da Alessio Nardin e curato da Kalambur Teatro, Associazione culturale Ateatro con la collaborazione dell’ Accademia Eleonora Duse-Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative e con il sostegno della Banca Prealpi San Biagio, giovedì 5 settembre 2024 alle ore 16.30 all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, sarà presentato in prima assoluta il film “Strade Maestre” di Sergio Maifredi e Ruggiero Torre con i maestri del teatro Eugenio Barba, Stefan Kaegi, Antonio Latella, Ariane Mnouchkine, Thomas Ostermeier, Milo Rau, Peter Stein, Krzysztof Warlikowski in dialogo con Corrado d’Elia e Sergio Maifredi. Produzione Compagnia Corrado d’Elia e Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi. Il film “Strade Maestre” è stato preceduto dall’edizione dell’omonimo libro, edito da Cue Press. «”Strade Maestre” – dichiara Sergio Maifredi – è il mio secondo film. Dopo trentacinque anni teatro, sento che questo modo di lavorare, con un mezzo diverso, sia complementare alla mia idea di teatro come “storia da raccontare”: una porta che si apre, una nuova possibilità di trovare libertà di narrazione».

Il premio collaterale “Cinema&Arts” si focalizza sulla interazione e la presenza di diverse arti nel cinema contemporaneo e, specie in questo tempo storico, la commistione tra cinema e diverse forme di manifestazioni artistiche, con un occhio di riguardo per la musica e le arti performative dal vivo.

