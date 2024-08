Commemorazione per Francesco Gallea e intitolazione della biblioteca “Amici di Pegna”

Ceriale. Ho appreso con grande piacere, e non senza commozione, la decisione del nuovo direttivo di ricordare il prof. Francesco Gallea e di intitolargli la biblioteca degli Amici di Peagna. Ricordare la memoria del prof Gallea vuole dire rendere omaggio alla figura che, più di tutte, ha contribuito a fare degli Amici di Peagna una realtà stimata e riconosciuta in tutta la Liguria e non solo. Si deve infatti al prof. Gallea e a mons. Gerini, ormai scomparso già da tempo ma indimenticato fulcro del nostro sodalizio, la fondazione dell’associazione.

Si trattava di una idea semplice che Gallea, da instancabile ed appassionato bibliofilo, voleva perseguire: fare in modo che un piccolo, e bellissimo, paese della Riviera potesse diventare il palcoscenico per le pubblicazioni di ambito ligure, garantendo uno spazio di esposizione ma anche di dibattito che, 43 anni fa, era unico in Liguria. Gallea aveva una vera passione per i libri: io che ho potuto frequentare spesso il suo studio me lo ricordo sempre intento a leggere, sfogliare voracemente, appuntare libri su libri, per i quali scriveva recensioni, preparava commenti o presentazioni pubbliche, non solo a Peagna ma in tutti il Ponente. La forma della conferenza pubblica era davvero la radice caratteristica di Gallea che, con un linguaggio semplice ma immediato ed appassionato, sapeva risuscitare trame di volumi antichi, far rivivere personaggi e scrittori, con una acribia critica e un gusto per la lettura che, quando andai a frequentare Lettere a Genova, stentai a ritrovare in molti dei blasonati docenti dell’ateneo.

