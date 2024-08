Edoardo Soncini è il nuovo vice-allenatore alla Gino Landini Golfo dei Poeti Lerici, pronta ad affrontare da neopromossa il prossimo campionato di Serie C ligure maschile di pallacanestro. Soncini, in arrivo da Genova, ha nel proprio bagaglio diverse tappe, tra cui quella da secondo al Cus Genova, dove ha lavoranto anche con Under 19 e 17; l’ultima esperienza è stata a Lavagna, e anche in questa occasione si è occupato di settore giovanile, in Divisione Regionale 1. Ed è probabile che anche a Lerici si occuperà di un paio di formazioni under. “Sono più che fiducioso nell’appoggio basilare che Edoardo può assicurarmi”, le parole di coach Gabriele Ricci. L’approdo di Soncini si va ad aggiungere ai rinforzi del roster già portati a casa: il pivot Ettore Menicocci, l’ala Alessandro Biaggini e il playmaker/guardia Sebastian Booker, statunitense di passaporto finlandese.

L’articolo Edoardo Soncini nuovo vice allenatore della Landini Golfo dei poeti proviene da Città della Spezia.

