Domenica 8 settembre ritorno nella nostra provincia per il generale Roberto Vannacci. L’europarlamentare della Lega, che lo scorso luglio aveva fatto tappa nel capoluogo La Spezia, nel giorno dell’anniversario dell’Armistizio sarà a Sarzana, in Piazza Luni, alle 20.30, per l’incontro “Un’Europa diversa. La Liguria protagonista”. Con lui interverranno la senatrice Stefania Pucciarelli e il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi.

L’articolo Il generale Vannacci a Sarzana l’8 settembre proviene da Città della Spezia.

