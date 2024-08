Il Pietra Ligure si presenta, Filadelli: “Inutile nascondersi, vogliamo stare nei primi tre e fare qualcosa di speciale”

Pietra Ligure. Ieri sera, in Piazza San Nicolò, il Pietra Ligure edizione 2024/2025 si è presentato ai propri tifosi. Infatti, prima sono salite sul palco le leve del settore giovanile, poi i giocatori e lo staff tecnico della prima squadra. La “Notte biancoceleste” è stata dunque un’occasione per avvicinare l’intera città al club, nel tentativo di dare continuità al grande entusiasmo che l’anno scorso ha scortato il Pietra verso lo straordinario quarto posto in Eccellenza. Al termine della serata, ha parlato il direttore generale, Luca Filadelli, dando uno sguardo completo alla realtà pietrese e agli obiettivi per questa stagione.

“Voglio pubblicamente ringraziare chi lavora dietro le quinte – commenta Filadelli – perché è merito loro se da quattro anni possiamo organizzare questa serata”. Il dg subito dopo si espone sul bersaglio da centrare in un campionato in cui il Pietra è certamente tra le favorite. “Inutile nascondersi – le parole di Filadelli – dietro a un dito. Abbiamo la responsabilità di fare un campionato importante. Dobbiamo migliorarci e raggiungere i primi tre piazzamenti. Ci piacerebbe fare qualcosa di speciale per questa città“. Non è esplicito, ma è difficile non intravedere dietro a quel “speciale” il sogno Serie D, cullato con una campagna acquisti di altissimo profilo e da alimentare partita dopo partita.

