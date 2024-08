In Confartigianato le informazioni per iscrivere figli a scuola o università

Devi iscrivere tuo figlio a scuola? Vuoi chiedere la riduzione su retta e mensa scolastica? Tuo figlio va all’Università e devi presentare dati per il bando dell’ateneo di riferimento? Probabilmente avrai letto che per l’iscrizione e il calcolo delle tasse, è necessario presentare il modello Isee, l’Indicatore della Situazione Economia Equivalente, cioè il calcolo della situazione economica e patrimoniale di chi fa richiesta per prestazioni sociali agevolate o per accedere a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. Il calcolo dell’Isee, deve essere effettuato presso un centro di assistenza fiscale autorizzato, le scuole e le università suddividono gli studenti in fasce, alle quali corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio. Puoi ottenere il calcolo dell’Isee rivolgendoti al Caf Confartigianato, in via Fontevivo, 19 (secondo piano) oppure nelle sede in centro storico in via Roma 88 o nella sede di Levanto. Ogni scuola e Università ha una scadenza diversa per presentare la dichiarazione Isee, consigliamo di consultare il sito internet della scuola o dell’ateneo per non ridursi all’ultimo momento. Per ulteriori informazioni e per prendere appuntamento è possibile contattare lo Sportello CAF Confartigianato, tel. 0187.286668-24.

