Un uomo di mezza età è rimasto gravemente ustionato nel tardo pomeriggio di oggi a Sarzana a causa di un incendio sviluppatosi nella struttura, attigua alla sua abitazione, in cui si trovava. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, che stanno operando per risalire alle cause dell’incendio, che, a quanto si apprende, potrebbe essersi ingenerato per la rottura di un rubo del gas. Per lo sventurato, che è sempre rimasto cosciente, è stato disposto il trasporto in codice rosso con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco all’ospedale genovese di Villa Scassi. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica Delta 2 del 118, la Pubblica assistenza di Sarzana e i Carabinieri.

L’articolo Incendio a Sarzana, uomo gravemente ustionato portato in elicottero a Genova proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com