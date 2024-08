Inchiesta corruzione, il nodo dei 5.000 euro trovati a casa della segretaria di Toti. Accertamenti anche sui rimborsi allo staff

Genova. Il 7 maggio scorso, giorno in cui l’ex presidente della Regione Giovanni Toti venne arrestato insieme con l’imprenditore Aldo Spinelli e l’ex capo dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, a casa della segretaria di Toti e tesoriera del Comitato Toti Presidente, Marcella Mirafiori, i militari della guardia di finanza trovarono quasi 5.000 euro in contanti in una scatola. Banconote di piccolo taglio, da 20 e da 50 euro, di cui Mirafiori giustificò la presenza sostenendo di averli prelevati nel corso del tempo e messi da parte nel periodo della pandemia di Covid “in caso servissero ai suoi genitori”.

I dettagli emergono dal verbale di perquisizione di quel giorno, uno tra i tantissimi atti depositati in vista del processo immediato a carico di Toti, Spinelli e Signorini, la cui prima udienza è fissata per il prossimo 5 novembre. Su quei soldi la procura si era dimostrata da subito intenzionata a vederci il più chiaro possibile, ed è stata compiuta una serie di accertamenti finalizzati a capire se effettivamente il denaro sia stato prelevato dai conti personali di Mirafiori. Lo stesso è stato fatto per i rimborsi allo staff di Toti erogati dall’ente, in particolare in riferimento all’ex portavoce Jessica Nicolini.

» leggi tutto su www.genova24.it