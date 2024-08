Incidente stradale tra Cadivara e Carrodano: auto finisce in mezzo alla vegetazione, un ferito

Un uomo di 48 anni è stato ricoverato, in tarda mattinata, al Sant’Andrea dopo un incidente stradale avvenuto verso le 11 sulla strada provinciale 566. La dinamica è in fase di accertamento, stando a quanto appreso l’uomo stava proseguendo tra Cadivara e Carrodano quanto improvvisamente è andato fuori strada. L’auto è finita in mezzo alla folta vegetazione ed è stato necessario che il ferito venisse estratto dal bagagliaio. Sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza di Carro, Delta 3 del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Al 48enne sono state poi fornite le prime cure sul posto, successivamente è stato portato in codice giallo all’ospedale alla Spezia.

