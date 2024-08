La politica si rimette in moto a due mesi alle elezioni regionali. Orlando ormai sicuro della candidatura, contatti tra Medusei e Fratelli d’Italia

Dopo qualche settimana di ferie anche la politica ritorna al lavoro. Le elezioni regionali di fine ottobre si avvicinano a grandi passi e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per la scelta dei candidati e la composizione delle liste. Al di là dei toto nomi che si sono susseguiti ad agosto, infatti, i partiti non hanno ancora le idee chiare sui nominativi: le chiacchierate sotto l’ombrellone e gli incontri carbonari possono aver aperto la strada a suggestioni e speranze, ma le scelte vere e proprie si concretizzeranno tra la fine di questo mese e i primi giorni di settembre.

Che l’intera macchina sia ancora in fase di avviamento lo dimostra chiaramente l’incertezza nella scelta dei candidati alla presidenza della Regione. Se nel centrosinistra, dopo settimane in cui la questione era rimasta nel campo delle ipotesi, la candidatura di Andrea Orlando è ormai a un passo dall’ufficializzazione, il centrodestra deve ancora sciogliere il nodo, caratterizzato da un ballottaggio che vede protagonisti il vice sindaco di Genova Pietro Piciocchi e la deputata Ilaria Cavo, con un leggero vantaggio per il primo.

