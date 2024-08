Liguria. Un disturbo in transito a nord delle Alpi favorisce per l’inizio della settimana la formazione di temporali diffusi sul nord Italia, interessando marginalmente anche la Liguria. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

AVVISI: nel pomeriggio i venti potranno essere rafficati dai quadranti settentrionali specialmente sul centro della regione; raffiche localmente molto forti per le correnti in uscita dai temporali sviluppatisi in Pianura Padana.

