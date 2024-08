Olimpiadi: a Sestri incontro pubblico con Alberto Razzetti

Dalla presidenza del Leudo

Il prossimo 2 settembre alle 18.00 avremo una occasione unica: la nostra Associazione ha invitato l’olimpionico di nuoto Alberto Razzetti ad una chiacchierata, nella quale poter

raccontare le sue esperienze, i suoi stati d’animo, le emozioni della sua vita anche al di fuori delle Olimpiadi.

Vogliamo così rendere omaggio ad un cittadino sestrese che si è distinto ai recenti giochi di Parigi per i risultati ottenuti e che ha onorato lo sport, tutta l’Italia e in particolare la città di Sestri Levante con il suo impegno e i risultati. Vogliamo ricordare che ha raggiunto la finale in ben tre diverse specialità: 6° posto nei 200 metri misti individuale, 8° posto nei 200 metri farfalla e 5° posto nei 400 metri misti individuale !

» leggi tutto su www.levantenews.it