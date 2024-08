Ospedali, Lista Toti: “Pronto Soccorso affollati? Segno di boom di turisti”

Regione. “L’afflusso di molti pazienti nel periodo estivo all’Ospedale S.Paolo di Savona così come al Santa Corona di Pietra Ligure è ovviamente influenzato dall’alto numero di turisti presenti in Liguria a luglio e agosto. Forse il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello e il segretario Unione comunale Savona Pd, Simone Anselmo non si sono ancora resi conto che per fortuna la Liguria non è più quella triste realtà che era ai tempi della sinistra. Quando governavano loro, nessuno da fuori regione poteva aver bisogno delle cure dei nostri presidi sanitari visto che preferivano altre località. Oggi invece è ovvio che un turista con un problema di bassa complessità si rechi all’ospedale e non dal medico di famiglia che evidentemente ha solo nella sua città di residenza”. Risponde così la Lista Toti alle critiche degli esponenti Pd.

“Non è quindi un problema di mancata risposta del territorio così come è altrettanto evidente che l’istituzione dei CAU, i centri di assistenza e urgenza, non possono rappresentare la risposta a tutti i mali visto che la loro efficacia è dimostrata soprattutto quando sono collocati all’interno degli ospedali. Una risposta reale arriverà invece dalle 32 case di comunità che saranno operative entro il 2026”, aggiungono.

» leggi tutto su www.ivg.it