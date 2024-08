Recco: quando Erikkson viveva a Mulinetti

E’ morto Sven Erikkson, 76 anni, già allenatore della Sampdoria e personaggio di primo piano nel calcio mondiale. Sapeva di essere condannato ed aveva affrontato la malattia con rassegnazione e dignità. Chi scrive questa nota, profano del mondo calcistico, lo ricorda durante il suo soggiorno a Recco, a Mulinetti. Conosciuto attraverso un amico comune, il principe Mario Colonna che abitava nella stessa zona. Incontri brevi e piacevoli con un garbato signore straniero educato, pronto al dialogo e al sorriso. Mai parlato di calcio. Mai saputo che quell’interlocutore fosse l’allenatore della Sampdoria. Una mattina l’incontro casuale in via Varese a Genova. Un saluto cordialissimo. Poi alcune persone presenti: “Ma lei è amico di Erikkson”.

La vita recchese dell’allenatore era molto riservata. Ma quando era in centro, ad esempio per comprare i giornali, non si sottraeva, con ironia e cortesia alle battute di fans sampdoriani o degli avversari genoani; tutti sempre rispettosi del personaggio che amava in particolare Mulinetti.

