Sagra del fungo di Tavarone, in archivio un’edizione da record

Si è conclusa domenica sera la 52.a edizione della Sagra del fungo di Tavarone, comune di Maissana. Un’edizione da record, hanno comunicato gli organizzatori, facenti capo alla Pro Loco di Tavarone: se infatti lo scorso anno una parte dell’evento era stato “rallentato” da uno stato di allerta arancione, quest’anno il tempo è stato sempre ottimo, e questo ha favorito l’afflusso, nelle tre sere della manifestazione, di parecchie migliaia di persone. Come sempre, i partecipanti provenivano da tutta la Liguria di Levante, da Genova sino ai confini con Massa Carrara.

Sono proseguite anche le visite di autorità e rappresentanti delle associazioni di categoria. Nella giornata di domenica, in particolare, è stato ospite di Tavarone l’assessore regionale Alessio Piana, titolare delle deleghe a Sviluppo economico, Industria, Commercio e Artigianato. Piana è stato accolto dal sindaco Egidio Banti – che negli anni scorsi era stato il suo vice presidente nella guida del Cal, il Consiglio delle autonomie locali della Liguria -, dal consigliere delegato Giorgio Corso e dai responsabili della Pro Loco. Nel complimentarsi per la riuscita della Sagra, l’assessore Piana ha fornito indicazioni circa lo sviluppo ulteriore della manifestazione. Tra i presenti nella giornata di domenica, anche il direttore regionale dell’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, Pierluigi Vinai, il direttore provinciale di Confartigianato, Giuseppe Menchelli, e il suo vice Nicola Carozza.

