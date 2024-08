Sanità in lutto: muore l’infermiere sarzanese Mauro Mantegazza

La professionalità della competenza e dell’esperienza, accompagnata da un’allegria contagiosa e dall’autoironia dell’intelligenza. Era tutto questo Mauro Mantegazza, professionista di altissimo spessore e persona dalla grande carica umana. Infermiere di Emodinamica, se n’è andato improvvisamente ieri, domenica, durante il sonno, a casa, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in quella della Fondazione Monasterio. Aveva 65 anni ed era cresciuto professionalmente all’Ospedale del Cuore di Massa. Originario di Sarzana, arrivato giovanissimo, lavorava al laboratorio di Emodinamica.

“Estroso – lo ricorda la Fondazione – capace di infondere coraggio e vicinanza, punto di riferimento per i colleghi esperti e per i più giovani, è stato protagonista e testimone della crescita dell’Ospedale del Cuore e di Monasterio”. La notizia della sua morte lascia sconvolti i colleghi e amici di Monasterio. A ricordare Mauro è Stefania Baratta, dirigente del Sitra, il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale: “Mauro, un elogio alla tua professionalità, competenza, all’instancabile forza, resistenza ed iniziativa; alla volontà di vedere oltre senza lamentarsi mai, ma proiettandosi sempre nel futuro come un missile nello spazio. Un pensiero, una parola di rispetto da tutti, una stima costruita e basata su serietà e professionalità. Quell’essere eccentrico, quella capacità di smarcarsi da situazioni prendendo posizioni con ragionamenti personali. Perdiamo un collega e un amico. Grazie Mauro per tutto quello che la tua vita professionale ha dato ai pazienti e a chi ha vissuto con te il quotidiano. Staremo accanto alla tua famiglia, per farle sentire che vicino a Mauro c’è un mondo, professionale e non solo, che non lo dimenticherà mai”. La Monasterio manda “il più grande abbraccio” alla moglie e al figlio di Mauro Mantegazza.

