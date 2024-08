Sanità, Lista Toti: “Pronto soccorso affollato segno di boom di turisti”. Pd: “Situazione insostenibile”

Genova. In attesa della chiarezza sui candidati per le principali coalizioni in corsa alle prossime elezioni regionali anticipate previste per l’autunno, la campagna elettorale si scalda sul tema della sanità. E sotto i riflettori tornano i pronto soccorso, spesso prima e unica interfaccia tra i cittadini e le istituzioni sanitarie.

In queste settimane, infatti, i pronto soccorso del ponente ligure, in particolar modo quello del San Paolo di Savona, sono sotto pressione: “Nel solo mese di luglio al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo sono state curate 5.680 persone, un dato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – ha commentato in una nota stampa Roberto Arboscello, vice-capogruppo e consigliere regionale del Pd – Parliamo di oltre 200 pazienti al giorno, un numero impressionante. Una situazione di criticità che viene superata grazie all’abnegazione del personale medico e sanitario che riesce a fronteggiare l’enorme carico di lavoro ma questa non può essere la regola. Il San Paolo è l’ospedale del capoluogo di provincia e il presidio di riferimento di un territorio vastissimo che comprende anche la Valbormida e merita il massimo supporto e la massima attenzione”.

