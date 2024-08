Sanlorenzo al Cannes Yachting Festival 2024 con le sue novità

Sanlorenzo partecipa anche quest’anno al prestigioso Cannes Yachting Festival 2024, che si terrà dal 10 al 15 settembre nella cornice della rinomata baia della Costa Azzurra. Per inaugurare al meglio la stagione nautica il cantiere ha deciso di presentare due nuovi modelli della Business Unit yacht, che segnano un’evoluzione delle rispettive linee, SL86A per l’Asimmetrica e SP92 per la Smart Performance. Al fianco di queste due novità, la maison italiana della nautica porta a Cannes anche una selezione di modelli emblematici che hanno segnato la storia del brand.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com