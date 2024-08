Sestri: in Consiglio la Commissione a tutela della Baia di Portobello

Il Consiglio Comunale si Sestri Levante è convocato in seduta straordinaria, martedì 27 agosto alle 20.30 con il seguente ordine del giorno:

1 Approvazione verbale seduta consiliare del 16 luglio 2024

2 Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 144 in data 07.08.2024 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

3 Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 ai sensi dell’articolo 175 D.Lgs. 267/2000

4 Costituzione della Commissione Consultiva per la tutela della Baia di Portobello, del relativo specchio acqueo, della spiaggia e delle zone adiacenti

5 Mozione del Gruppo Consiliare “Sestriamo – Forza Italia” e del Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto “Riconoscimento cittadinanza onoraria a Mateo Retegui”

6 Mozione del Gruppo Consiliare “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni” ad oggetto “Difesa della pesca con il palamito (palangaro) alla luce del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 30 gennaio 2024”

7 Mozione del Consigliere Claudio Muzio “Gruppo Consiliare “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni” ad oggetto “ Misure per mitigare i disagi e favorire la fluidità del traffico veicolare in via Sara”

8 Mozione del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Esposizione del crocifisso nell’aula consiliare”

9 Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Realizzazione di una copertura sopra la tribuna lato strada dello stadio comunale G. Sivori”

10 Mozione del Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” e del Gruppo Consiliare “Sestriamo – Forza Italia” ad oggetto “Adozione nuovo piano urbanistico comunale”

11 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Sestriamo – Forza Italia” e del Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto “Lavori di adeguamento del campo sportivo G. Sivori”

12 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Progetto “Monte Bianco” relativo alle Miniere di Libiola”

13 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Parcheggi di cintura previsti nel Documento Unico di Programmazione”

14 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Installazione T-Red o analogo sistema di controllo all’ingresso delle gallerie di Riva Levante -Moneglia”

15 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Sentenze Corte dei Conti – Sez. Giur. Regione Liguria n. 22/2022 e 167/2023 sezione II giurisdizionale centrale d’appello – recupero importo residuo di Euro 8.021,50”

16Interpellanza del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Attuazione del protocollo d’intesa relativo ai “Progetti di ampliamento a mare e di viabilità alternativa a Riva Trigoso”

17 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Nuova Caserma dei Carabinieri”

18 Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Coinvolgimento della Città Metropolitana ai fini di realizzare una campagna di monitoraggio per la determinazione dei livelli di rumore nel centro storico di Sestri Levante”

19 Interpellanza del Consigliere Claudio Muzio “Gruppo Consiliare “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni” ad oggetto “Iter e atti amministrativi relativi all’introduzione dell’accesso a pagamento alla spiaggia di Portobello (Baia del Silenzio)”

20 Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Predisposizione di regolamento acustico comunale come previsto dall’articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”

21 Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Controllo rispetto limiti occupazione suolo pubblico e concessioni demaniali”

22 Interrogazione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Orientamenti culturali del gruppo di maggioranza relativa”

23 Interrogazione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Stato di avanzamento progetto Tourism4All e spiagge accessibili”

24 Interrogazione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Stato di avanzamento del depuratore in località Ramaia”

25 Interrogazione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Stato di avanzamento dei progetti PNRR sul territorio di Sestri Levante”

26 Interrogazione del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Costo direzione artistica e altre spese Barcarolata 2024”

27 Interrogazione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Modalità di gestione e affido dei lavori di manutenzione e/o restauro della statua e del complesso scultoreo denominato correntemente “Fontana del Nettuno” situato presso la stazione di Sestri Levante”.