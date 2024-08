Spezia multato ancora: 4mila euro di sanzione per lancio di un fumogeno in campo

Nuova multa per lo Spezia, già punito dopo la prima giornata contro il Pisa. Il club di via Melara è stato sanzionato per 4mila euro per avere i suoi sostenitori “lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava un’interruzione di circa trenta secondi e una bottiglietta di plastica”, come si legge nel referto del giudice sportivo. Nessuna squalifica invece per la rosa di Luca D’Angelo in vista della partita contro il Cosenza di mercoledì, con Bertola e Soleri che hanno ricevuto il primo cartellino giallo della stagione.

