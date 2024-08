‘Un albero è bello ma ancora di più ha diritto alla vita’: il “funerale” di Italia Nostra per i pini di Brignole

Genova. Un blitz per posare mazzi di fiori su quanto è rimasto dei pini di Brignole, da giorni ormai al centro delle polemiche per la decisione di abbatterli. L’iniziativa è di Italia Nostra, che ha anche affisso a quanto resta dei tronchi cartelli con i versi di alcune poesie.

“Ho gridato in silenzio ma non sono riuscito a scappare”, recita uno dei manifesti, e ancora “Un albero è bello ma ancora di più ha diritto alla vita”, verso di Anton Čechov, e poi “Fiori di plumbago azzurri come il cielo che mai più potrete accarezzare”. Le foto sono state poi postate sulla pagina Facebook di Italia Nostra Genova, che ha ribattezzato l’album “Le colonne infami di Genova”.

