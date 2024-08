Val Bormida: elezioni alle porte, Mirri pronto per Palazzo Nervi e ad appoggiare Arboscello in Regione

Val Bormida. Ad un mese dall’appuntamento alle urne (solo per gli amministratori dei Comuni savonesi, ndr) per eleggere il nuovo Consiglio provinciale (29 settembre) e a due mesi dalle regionali (27 e 28 ottobre) anche in Val Bormida sono iniziati i giochi di strategia per trovare i candidati o, semplicemente, per appoggiare i leader di partito.

Per quanto riguarda la prima consultazione, dove a pesare di più sono i voti ponderati delle città maggiori, i piccoli Comuni raccoglieranno l’invito di colleghi sindaci, assessori o consiglieri per portare a Palazzo Nervi qualche rappresentante del territorio. Ad oggi oltre al presidente Pierangelo Olivieri, primo cittadino di Calizzano, siedono in Consiglio il cairese Paolo Lambertini e il cosseriese Roberto Molinaro. Potrebbero esserci dei cambi, visto che si è modificato anche l’assetto politico con il passaggio di Carcare al centro sinistra. Ecco quindi che proprio il sindaco Rodolfo Mirri ha già dato piena disponibilità ad essere inserito nella lista con i dem (avendo già ricoperto il ruolo di consigliere provinciale, ndr), e voci di corridoio parlano anche di Franco Bologna in quota Forza Italia, quindi ancora antagonista, in un’altra coalizione, dello stesso Mirri non solo in Comune ma anche in Provincia.

