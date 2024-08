A Camogli torna il Festival della Comunicazione, tra gli ospiti anche Barbero e Cazzullo (sold out in pochi minuti)

Genova. L’undicesima edizione del Festival della Comunicazione di Camogli, in programma quest’anno da giovedì 12 a domenica 15 settembre con il tema “Speranze”, ha fatto segnare nel giro di pochi minuti il tutto esaurito per gli eventi più attesi.

Migliaia di persone si sono collegate a mezzogiorno di martedì 27 agosto per garantirsi un posto in platea, facendo esaurire gli oltre 10mila biglietti (tutti gratuiti) in meno di un’ora dall’apertura delle prenotazioni. Diversi d’altronde i nomi che esercitano un’attrazione “fatale” sul pubblico, primo tra tutti quello di Alessandro Barbero: l’iconico storico e divulgatore terrà una lectio dal titolo “Le speranze deluse. La prima guerra d’Indipendenza”, i cui biglietti sono andati esauriti nel giro di meno di due minuti. E poi Aldo Cazzullo, che con il monologo “La speranza italiana” aprirà il Festival.

