Auto si ribalta in Litoranea: giovane portata in ospedale

Paura ieri sera in Litoranea, sopra Riomaggiore, dove una donna di 28 anni si è ribaltata con la propria auto. Stando a quanto appreso, ieri sera attorno alle 21, la giovane aveva da poco salutato gli amici per poi fare rientro verso il centro città. Per dinamiche in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Sul posto sono arrivati i militi della Croce rossa della Spezia, Delta 1 del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri da Riomaggiore. Nonostante il grande spavento e il rovesciamento della vettura la giovane autombilista non ha riportato gravi conseguenze. La donna ha ricevuto sul posto le prime cure per poi essere trasportata, con un codice di media gravità motivato principalmente dalla dinamica dell’incidente, all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

