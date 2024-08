Balneari, il sindacato: “Bene la campagna contro le cicche in spiaggia”

Genova. “Ottima l’iniziativa di distribuire portacenere portatili ai bagnanti sulle spiagge italiane, in modo da prevenire l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sull’arenile” – ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.

“Con Fare Verde ci accomuna l’impegno per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente – ha continuato Capacchione – per noi balneari l’ambiente costituisce la materia prima delle nostre attività. Gli imperativi categorici del lavoro balneare, oltre a quello di garantire la sicurezza dei bagnanti, sono il bello e il pulito. Per questo collaboriamo con tutte le iniziative di sano ambientalismo. Ottima l’iniziativa di Fare Verde contro l’abbandono in spiaggia dei mozziconi di sigarette, molto utile la distribuzione dei portacenere portatili ai bagnanti. La campagna informativa e di sensibilizzazione è un contributo concreto e fattivo per la salvaguardia dell’ambiente”.

