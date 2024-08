Calcio/ Samp secondo tempo da dimenticare: la Salernitana trova i tre punti

Disastro Sampdoria a Salerno: i blucerchiati perdono 3-2 dopo essere passata in vantaggio 1-2. A questi punti anche la panchina di Pirlo potrebbe iniziare ad essere in discussione dopo un inizio al di sotto delle aspettative con una rosa costruita per altri obiettivi e che invece si trova a 1 punto in classifica con un pareggio e due sconfitte. I gol dei padroni di casa sono stati realizzati da Simy, Valencia e Braaf, mentre Tutino e Coda per i blucerchiati.

Una gara iniziata in modo choc dai blucerchiati: Vismara non controlla bene un passaggio del compagno e Simy è lesto a mettere pressione al portiere e realizzare l’1-0. Padroni di casa che rischiano di raddoppiare ma il portiere blucerchiato dice no. Al 4’ Tutino su passaggio di Coda supera Sepe e fa 1-1. La Sampdoria raddoppia al 22’ con Coda che stroppa un bel pallone di Tutino e di potenza infila Sepe. Nel finale Meulesteen salva su Amatucci e finisce qua il primo tempo.

