Ceriale, Nervo: “L’amministrazione cambia idea su futuro del comando di polizia locale: mancanza di programmazione e rispetto”

Ceriale. “L’amministrazione disattende i propri indirizzi politici. E’ un chiaro segnale di mancanza di programmazione e di rispetto che danneggia tutto il paese”. Lo afferma Piercarlo Nervo, capogruppo di minoranza di “Noi per Ceriale”, rispetto al futuro del comando di polizia locale cerialese.

“Sono passati solo 8 mesi da quando, nel corso del consiglio comunale del 30 novembre scorso, l’amministrazione comunale ha approvato un atto di indirizzo politico per la riqualificazione urbana della zona T1, che prevedeva la riduzione della superficie turistica in favore della destinazione d’uso residenziale in cambio di una serie di interventi tra i quali un nuovo presidio per la polizia municipale. In quell’occasione il sindaco dichiarò: ‘Il nostro progetto prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un presidio per la sicurezza nel quale trasferire il comando di polizia locale, che avrà quindi una nuova e più funzionale sede’ (la dichiarazione è riportata nella delibera di consiglio comunale numero 90 del 30 novembre 2023)”.

