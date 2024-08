Ieri sera si è svolta la direzione provinciale del Partito democratico in vista delle elezioni regionali di fine ottobre. La relazione del segretario Iacopo Montefiori, poi approvata all’unanimità, ha delineato il calendario e il percorso condiviso con gli iscritti, i circoli e i primaristi che sarà costituito da tante assemblee sul territorio per iniziare la campagna e raccogliere indicazioni per sui profili migliori per costruire una lista forte capace di raccogliere il consenso anche oltre il perimetro degli elettori già del Pd.

“Sono stati tanti, una trentina, gli interventi di segretarie e segretari di circolo e la direzione ha raccolto il messaggio della base, che è di pieno sostegno alla candidatura a presidente della Regione di Andrea Orlando e della necessità di chiudere il prima possibile la partita sul suo nome per mobilitarsi per la campagna elettorale. Siamo arrivati a tarda notte con la voglia e la convinzione di iniziare subito a lavorare e mobilitarci per questa sfida straordinaria per dare un’alternativa alla Liguria”, commenta il segretario provinciale Montefiori.

L’articolo Dalla direzione provinciale del Pd sostegno unanime e convinto alla candidatura di Orlando. Montefiori: “Pronti a dare un’alternativa alla Liguria” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com