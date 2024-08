Deiva: grave motociclista in codice rosso con Drago al San Martino

Brutto incidente nella tarda mattinata in via Ghiglielmone a Deiva Marina. Un motociclista cinquantenne ha subito gravi traumi ed è stato trasportato con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova al policlinico San Martino in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118 della Spezia e la pubblica assistenza di Deiva Marina che hanno provveduto a stabilizzare il centauro prima di trasferirlo alla piazzola dove era in attesa Drago. Presenti per stabilire la dinamica dell’incidente tra moto e auto, gli agenti della polizia municipale.

» leggi tutto su www.levantenews.it