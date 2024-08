Doppio intervento sui sentieri delle Cinque Terre: soccorse due turiste in difficoltà

Doppio intervento nel pomeriggio del Soccorso alpino e speleologico Liguria. Il primo, in supporto ai Vigili del fuoco, è stato sul sentiero 444 Tellaro-Zanego. Qui una turista moldava di 47 anni ha rimediato un infortunio alla caviglia destra. I tecnici hanno operato nella parte conclusiva dell’intervento controllando i parametri dell’infortunata e collaborando per il trasporto in barella verso l’ambulanza che ha portato la turista al pronto soccorso della Spezia.

Stessa destinazione anche per una ragazza francese di 20 anni che è caduta sugli scogli alla marina di Corniglia rimediando la distorsione a caviglia e ginocchio destro. Qui il Soccorso alpino, intervenuto in autonomia, ha provveduto a medicare e stabilizzare la ragazza, sistemandola sulla barella e portandola sulla strada dove è stata presa in consegna dalla pubblica assistenza locale.

