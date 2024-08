Elezioni regionali, l’opinione di Laghezza: “Rilanciare sulla strada della concretezza e dello sviluppo”

“L’esperienza di governo del centrodestra in Liguria si è traumaticamente interrotta, negando al Presidente Toti non solo la conclusione del proprio secondo quinquennio, ma anche il quasi sicuro terzo mandato. L’aria che si respira in Liguria, però, dopo mesi di dibattito su giornali e televisioni alimentato da procure sin troppo generose nel far filtrare informazioni, è quella di una polarizzazione del “tifo” fra coloro che sostengono a spada tratta l’esperienza di Toti, ritendolo sostanzialmente vittima di un complotto ordito dalla magistratura ed orchestrato dalla sinistra (scenario che sarebbe gravissimo, al limite del colpo di Stato e che come tale mi sento di escludere) e coloro che, indignati per quanto emerso nelle intercettazioni e nelle carte processuali, vedono nel cosiddetto Totismo una riproposizione in chiave ligure della Milano da bere degli anni ‘80, da condannare e da esecrare.

A differenza però di quanto avvenne a seguito delle inchieste di Tangentopoli, che portarono alla completa disgregazione del sistema politico dell’epoca, Pci e Msi esclusi, non sembra che la vicenda giudiziaria ligure abbia spostato masse ingenti di consenso e quindi di voti, ma abbia semmai radicalizzato le convinzioni degli elettori verso la propria area di riferimento. Per questo chi scrive ritiene che il centrodestra, che negli ultimi anni si è più volte dimostrato maggioranza in Liguria, verrà con ogni probabilità confermato alla guida della nostra Regione.

