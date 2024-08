Funivia del Lagaccio, Lodi (Azione): “Nessun processo partecipativo, scriverò al prefetto”

Genova. “Il progetto di realizzazione della funivia del Lagaccio non ha avuto alcuna forma partecipativa se non un contentino di avvio nelle ultime settimane dopo anni che si discute sulla sua inutilità, scriverò al prefetto per avere le risposte che mancano”. Lo dice Cristina Lodi, capogruppo di Azione in consiglio comunale.

“Per finanziare quest’opera che non è stata approvata come opera del Pnrr ma poi ripescata con il Fondo compensativo nazionale sono stati tolti milioni di euro dedicati inizialmente ai forti – dice – dei 70 milioni di euro 37 milioni sono stati sposati per la realizzazione della funivia ricordando che all’inizio dovevano essere 22 quindi detratti 15 alla riqualificazione dei forti”.

