Si avvvicina l’edizione 2024 – la 48ma – del Giro della Lunigiana, prestigiosa corsa a tappe dedicata alla categoria juniores. Dall’organizzazione filtra la possibile, e naturalmente auspicata, partecipazione dei quattro giovani ciclisti azzurri – Davide Stella, Ares Costa, Christian Fantini e Alessio Magagnotti – recentemente diventati campioni mondiali nell’inseguimento a squadre juniores maschile in Cina, stabilendo tra l’altro un nuovo record del mondo. “Sarebbe un onore e un piacere poter vedere in gara questi straordinari ragazzi che hanno dato lustro all’Italia. La loro presenza arricchirebbe notevolmente la competizione, e sono certo che potrebbero farci vivere altre emozioni forti”, le parole di Lucio Petacchi, direttore generale del Giro della Lunigiana, che si terrà dal 4 al 7 settembre, preceduto il 2 e il 3 settembre dal Giro della Lunigiana Donne. Seguirà la competizione anche il commissario tecnico della nazionale juniores maschile, Dino Salvoldi. “La presenza certa del commissario tecnico – aggiunge Petacchi – aggiunge un tocco di prestigio all’evento, sottolineando l’importanza di questa competizione nel panorama ciclistico giovanile italiano e non solo”. Da segnalare la novità riguardante la partecipazione della selezione del Messico, che potenzia la partecipazione del ciclismo dell’America latina, già presente con la Colombia, oltre alla rinuncia della selezione della Campania. Complessivamente in lizza 28 squadre (12 selezioni nazionali, 15 regionali e una locale) e 168 corridori. Cinque le frazioni, con la doppia semitappa del venerdì, per un totale di 363 km.

L’articolo Giro Lunigiana: novità Messico, rinuncia Campania e la speranza di avere gli azzurri campioni mondiali dell’inseguimento proviene da Città della Spezia.

