Incidente stradale a Deiva Marina, cinquantenne in codice rosso al San Martino

Incidente stradale attorno alle 12 in Via Luigi Ghiglielmone a Deiva Marina. Il bilancio è di un ferito in condizioni serie trasportato d’urgenza, con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco, al San Martino di Genova. La dinamica è in fase di accertamento e a rimanere ferito è un uomo di mezza età che, stando a quanto riferito, viaggiava in sella ad una motocicletta. La due ruote sarebbe entrata in collisione frontalmente con un’auto. Immediato l’arrivo di Delta 3 del 118, della Pubblica assistenza di Deiva Marina e dei Vigili del fuoco. L’uomo è stato stabilizzato sul posto ma le sue condizioni hanno richiesto anche l’arrivo di Drago per il trasporto d’urgenza al San Martino. L’elicottero è stato fatto atterrare nel vicino campo sportivo per poi proseguire in volo verso il nosocomio genovese.

