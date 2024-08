Albenga. “Un evento prodigioso ad Albenga”, filmato e postato sulla pagina Facebook dei Fieui di Caruggi, ma si tratta di uno scherzo (ben riuscito) dei sempre verdi Monelli Ingauni.

La curiosità? Non tutti lo hanno capito e il video, in poche ore, ha raggiunto i 700 like, 130 condivisioni, quasi 40mila visualizzazioni e, soprattutto, tantissimi commenti divisi tra coloro che hanno capito l’inghippo e chi, invece, convinto della veridicità della notizia.

