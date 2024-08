Interruzione dell’energia elettrica ad Andora, il 28 agosto possibili disservizi al servizio acquedotto

Andora. La società Rivieracqua comunica che, a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica da parte E-Distribuzione nel comune di Andora e più precisamente presso gli impianti di rilancio di via Moltedo, via Divizia e via del Santo, nella giornata di mercoledì 28 agosto dalle 14 alle 17 potranno verificarsi deficit parziali o totali nell’erogazione del servizio in tutta la rete che fa riferimento agli impianti.

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire. Rivieracqua provvederà a monitorare la situazione della rete acquedottistica fino al ritorno all’ordinaria gestione.

