La nazionale di rugby torna in Liguria: Italia-Georgia il 17 novembre allo stadio Ferraris di Genova

Genova e lo stadio “Luigi Ferraris” tornano ad ospitare la Nazionale Italiana Rugby in occasione dell’anno che vede il capoluogo ligure Capitale europea dello sport.

L’appuntamento è per domenica 17 novembre alle ore 14.40, quando gli Azzurri riceveranno la Georgia in una sfida che l’Italia del rugby attende dal luglio del 2022, quando i Lelos riuscirono a conquistare una storica vittoria a Batumi, sulle sponde del Mar Nero. Altre sponde, quelle del Mar Ligure, faranno da teatro alla rivincita ideale di un test-match tramutatosi, nell’ultimo decennio, in una delle rivalità più sentite del rugby continentale e che vivrà la propria incarnazione proprio nella Capitale Europea dello Sport 2024.

