“Le truffe, come riconoscerle e cosa fare”, convegno a Santo Stefano

L’assessorato alla Sicurezza del Comune di Santo Stefano Magra, in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di Formazione professionale della Spezia, organizzano il convegno teorico – operativo “Le truffe, come riconoscerle e cosa fare”, in programma giovedì 26 settembre dalle ore 18 alle ore 20 nella sala consiliare del Palazzo comunale, in Piazza Matteotti. A differenza degli scorsi convegni, che erano riservati al personale dei vari corpi di polizia, questa volta l’iniziativa sarà aperta a tutti i cittadini che vorranno aderire. Apriranno i lavori la sindaca Paola Sisti, il vice sindaco Jacopo Alberghi e il comandante della Polizia locale Maurizio Perroni. Relatori Andrea Prassini, vice comandante della Locale santostefanese e comandante di quella di Bonassola; gli psichiatri Leonardo Moretti e Giuseppe Ruffolo. Al termine, apericena a buffet per tutti i partecipanti, omaggio de Il Ristorno nell’Aia e Quicksilver Cafè. Saranno accettate solo le prime 60 iscrizioni. Termine iscrizioni 20 settembre. Contatto: scuolaformazione.convegni@gmail.com

