L’opposizione sul trasporto pubblico: “La situazione è grave, ma il Comune continua a fare tagli e a mettere la testa sotto la sabbia”

Lunedì prossimo il trasporto pubblico locale sarà nuovamente protagonista in consiglio comunale, nella seduta straordinaria richiesta a fine luglio dall’opposizione di centrosinistra per fare chiarezza su una situazione che negli ultimi mesi si è dimostrata estremamente complessa a causa dell’assenza di autisti e dei risvolti della gara per l’affidamento in subappalto del 30 per cento delle corse.

Questa mattina i consiglieri Marco Raffaelli, Andrea Frau e Andrea Montefiori per il Pd, Roberto Centi per Leali a Spezia e Franco Vaira per Avantinsieme, i rappresentanza di tutti i colleghi di opposizione, hanno presentato alla stampa la mozione che verrà discussa a Palazzo civico e per ribadire il loro disappunto per il ritardo con il quale il presidente del consiglio comunale Salvatore Piscopo ha convocato la seduta, non rispettando il termine previsto dalla normativa.

“Nonostante quella in corso sia stata un’estate di passione per il trasporto pubblico locale abbiamo assistito a una violazione del regolamento comunale e del Tuel che prevedono un massimo di 20 giorni per la convocazione del consiglio straordinario. La maggioranza sta facendo dell’intero consiglio comunale un organo di sua proprietà. La giustificazione è la pausa estiva? A nostro avviso non regge: e se fosse caduto un meteorite in Piazza Europa il consiglio comunale non si sarebbe riunito per rispettare la pausa estiva? Abbiamo chiesto al prefetto che si sostituisse al presidente del consiglio, c’è stata una consultazione con il ministero dell’Interno e ci è stato risposto che non si poteva intervenire perché non c’è stata una totale inerzia, anche se la convocazione era in ritardo. Per fortuna la prefetta Inversini ha comunque richiamato l’amministrazione a un più corretto comportamento verso la minoranza. E’ evidente la presa di posizione della prefettura spezzina, che si è resa conto della situazione. Il presidente dimostra una totale subalternità alla maggioranza: con lui la dignità consiglio comunale è a rischio. Lo abbiamo visto più volte subire rimproveri da parte del sindaco Peracchini quando non si è comportato come avrebbe voluto. Si pone sempre di più un tema di rappresentanza”, hanno dichiarato i consiglieri.

