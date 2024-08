Liguria. L’afflusso di aria più fresca in quota sulle regioni settentrionali, favorirà una condizione di spiccata instabilità pomeridiana con locali coinvolgimenti costieri, il tutto in un contesto termico prettamente tardo-estivo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche sostenute dai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovesato Occidentale tra tarda nottata e mattinata (40-50 km/h).

» leggi tutto su www.ivg.it