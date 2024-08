Nervi, la Marinella è di nuovo chiusa: lavori in corso in attesa dell’inaugurazione ufficiale

Genova. La Marinella è di nuovo chiusa. A sei mesi dall’apertura, avvenuta alla chetichella il 1° gennaio senza cerimonie inaugurali, lo storico locale sulla passeggiata di Nervi risalente al 1913 ha sospeso l’attività per ferie. E non l’ha più ripresa, nonostante il cartello affisso a fine luglio fuori dal ristorante annunciasse la ripartenza il 14 agosto. In realtà, dopo due settimane, è ancora tutto fermo.

Il motivo? Lavori in corso, come conferma la società. Si è deciso di approfittare della fine dell’estate per portare a termine tutte le finiture senza disturbare i clienti. Il titolare Igor Mendelevich aveva deciso di partire subito con bar e ristorante per farsi conoscere dai genovesi, ma restavano da completare l’hotel 4 stelle superior e il centro benessere. Nove camere con vista mozzafiato sul mare, tutte con vasca idromassaggio (di cui due a filo pavimento) e dotate di ogni comfort. In fase di realizzazione c’è anche un esclusivo servizio di attracco privato per le imbarcazioni. A seguire si terrà un’inaugurazione ufficiale “in grande” di tutta la struttura.

