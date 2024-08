Parte un colpo di pistola e si ferisce ad una gamba: quarantenne in ospedale

Un uomo di circa quarant’anni è stato ricoverato questa mattina al Sant’Andrea della Spezia per una ferita d’arma da fuoco. I fatti risalgono alle 5 di questa mattina quando l’uomo era in servizio, come guardia giurata, in un importante cantiere navale di Viale San Bartolomeo. D’improvviso e per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato sarebbe partito il colpo che lo ha raggiunto ad una gamba, con il rischio che potesse rimanere coinvolta l’arteria femorale. Il destino ha voluto che qualcuno udisse le grida di dolore dell’uomo e non abbia esitato a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che ha provveduto a trasportare il ferito in ospedale, in codice giallo e la Polizia di Stato che sta conducendo tutti gli accertamenti del caso per chiarire quanto sia accaduto.

