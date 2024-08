Perché Genova o Taranto e non la Spezia come destinazione della nave Garibaldi come museo sul mare?

La Spezia è una città legata alla Marina Militare e ha contribuito in modo significativo alla sua storia, con l’Arsenale, con la Base Navale, con Fincantieri al Muggiano e le altre industrie della Difesa, sede per decenni del servizio di leva e di addestramento, preparando e fornendo professionalità e competenze che sono state e sono la struttura stessa del lavoro civile e militare Dal canto suo la città ha costruito e sviluppato una innegabile vocazione culturale e turistica legata al mare e alla marineria, vocazione che si esprime anche coltivando una tradizione di eventi e di manifestazioni in tutto il golfo per i quali è alla ricerca di un simbolo che interpreti e unifichi le sue molte anime. Ebbene, come è noto, si è aperta in questi giorni la discussione, diventata disputa, fra Genova e Taranto che si contendono, ognuna, la destinazione della nave Garibaldi, prossima al disarmo, da trasformare in museo e cioè in una attrazione culturale e turistica. È d’altronde per la dichiarata volontà del Governo che la portaerei Garibaldi non sia demolita ma che diventi una nave museo, così come accade per navi importanti negli Stati Uniti, perché è stata la nave ammiraglia della flotta italiana per oltre trent’anni, perché ha partecipato con onore a importanti missioni di pace e di difesa in tutto il mondo, perché porta il nome di uno dei Padri dell’unità d’Italia.

