Rosson: “Una vergogna lo spostamento di pazienti, medici e infermieri dal San Nicolò all’ospedale di Sarzana”

“Lo spostamento all’Ospedale di Sarzana di pazienti, medici e infermieri, dal San Nicolò di Levanto è una vergogna che la politica ancora una volta ha scaricato sulle spalle dei cittadini della Riviera Ligure”. Lo dichiara in una nota Alessandro Rosson, coordinatore provinciale del movimento Indipendenza, che fa riferimento a livello nazionale all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. “Il centrosinistra prima e l’attuale giunta di centrodestra poi – prosegue Rosson – hanno ripetutamente giurato che l’Ospedale San Nicolò non sarebbe mai stato chiuso, promettendo addirittura un suo rilancio, ma come per il nuovo Ospedale Felettino della Spezia, le promesse non sembrano essere state mantenute, anzi i pazienti e i cittadini della Riviera e dell’entroterra subiranno un gravissimo disagio”.

Per l’ex consigliere provinciale “la definizione ‘trasloco temporaneo’ ha il sapore della beffa, e ad oggi non esistendo un cronoprogramma dettagliato sulle tempistiche dei lavori, lo spostamento appare come una chiusura anticipata dell’Ospedale di Levanto alla faccia dei cittadini”. Conclude la nota di Rosson: “Ci vuole più Indipendenza per i cittadini Liguri, che non devono essere più sudditi delle decisioni fallimentari di questo centrodestra né ascoltare le sirene della sinistra corresponsabile di questa pessima gestione della sanità, ma devono ritornare protagonisti nelle scelte che ricadono sul nostro territorio. Ricordiamoci di questi bugiardi quando il 27 e 28 ottobre ritorneremo a votare per la nostra amata Liguria”.

L’articolo Doppio intervento sui sentieri delle Cinque Terre: soccorse due turiste in difficoltà proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com