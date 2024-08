‘Santa’: 6 lavoratori irregolari in discoteca con annesso ristorante; attività sospesa

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri



(Fatta salva la presunzione di innocenza nei confronti dei denunciati…)

I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, nell’ambito di una campagna di prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado urbano e violenza connessi alla movida estiva, hanno condotto nell’ultima settimana una serie di mirati servizi di controllo del territorio, nel corso dei quali sono stati:

– identificate 126 persone;

– controllati 72 veicoli;

– contestate 18 violazioni al Codice della Strada, nel cui ambito sono state ritirare 5 patenti

per guida in stato d’ebbrezza alcolica.

Medesimo contesto, i militari dell’Arma sono intervenuti tempestivamente in occasione di due

dissidi tra gruppi di giovanissimi, identificando tutti i presenti e prevenendo più gravi sviluppi.

Nell’ambito della campagna nazionale di contrasto al lavoro irregolare e di tutela della sicurezza

sui luoghi di lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure – unitamente a

personale del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro – hanno sottoposto a controllo una nota discoteca del Levante Ligure, con annessa attività di ristorazione, riscontrando la presenza di 6 lavoratori irregolari, alcuni dei quali privi anche del permesso di soggiorno. Per la circostanza è stata disposta la sospensione dell’attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo di manodopera irregolare, nonché l’irrogazione di sanzioni amministrative per € 55.000, con contestuale denuncia in stato di libertà del legale rappresentante delle due aziende ispezionate.

